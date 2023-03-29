Пенсійний фонд почав приймати донати на пенсії

Новація від держави

Установа запустила на своєму сайті електронний сервіс «Благодійні пожертви», який дозволить робити внески на виплату пенсій.

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Про це на брифінгу повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська.

«Можливо, ця опція буде цікавою для великих міжнародних організацій, бізнесів, які хочуть включитися в цей напрямок благодійності – підтримку людей старшого віку в Україні», – сказала вона.

Гроші можна перерахувати як конкретному пенсіонеру, так і на загальний рахунок.

У першому випадку 70% суми виплатять обраному пенсіонерові, решту 30% спрямують на фінансування виплат всім.

В результаті березневої індексації пенсії зросли майже на 20%, і тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5,2 тис. гривень. Індексація торкнулася 10,5 мільйонів українських пенсіонерів. В середньому пенсія зросла майже на 600 гривень.