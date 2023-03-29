Перший закордонний візит на посту короля: на банкеті в Німеччині Чарльз III зустрінеться з президентом

поїздка королівської родини

Перший закордонний візит Чарльза III на посту короля: на сьогоднішньому банкеті він зустрінеться з президентом Німеччини

Проте канцлера Олафа Шольца на сьогоднішній трапезі в замку Бельвю не буде. Натомість на зустріч завітає його попередниця Ангела Меркель.

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Про це пишуть Spiegel і Bild.

На банкет запрошені також віце-канцлер Роберт Габек, міністр фінансів Крістіан Лінднер і колишній федеральний президент Йоахім Ґаук. Окрім політиків, за урочистим столом сидітимуть громадські діячі та бізнес-діячі, зокрема, архітектор Девід Чіпперфілд, генеральна директорка BioNTech Озлем Тюречі та музикант та фронтмен гурту «Die Toten Hosen» Кампіно, який має британське громадянство.

Війська готуються взяти участь у церемонії вітання короля Чарльза III та Камілла, королеви-консорту, перед Бранденбурзькими воротами в Берліні, 29 березня 2023 року © Markus Schreiber / AP

Королівська родина приїхала в Німеччину © Britta Pedersen / AP

Люди на вулицях чекають на приїзд королівської родини © Matthias Schrader / AP

Поїздка королівського подружжя триватиме три дні. Чарльз разом з дружиною – королевою-консорт Каміллою – завітають у Берлін, Бранденбург і Гамбург. У Бундестазі, нижній палаті парламенту Німеччини, король виступить з промовою.

Також під час візиту британська пара відвідає меморіал «Кіндертранспорт – останнє прощання» і руїни церкви Святого Миколая, яка була зруйнована у Другій світовій війні.

Спочатку королівська родина планувала навідатись з офіційним візитом до Франції, проте через протести і заворушення всередині країни Букінгемський палац змінив траєкторію поїздки.