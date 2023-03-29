Понад 2000 літніх швейцарок судяться з державою через кліматичну політику

ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ

Люди похилого віку заявляють, що недотримання Швейцарією правил кліматичної безпеки шкодять їхньому здоров’ю.

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Про це повідомляє SRF.

Позов «кліматичних пенсіонерок» Швеції розглядають сьогодні у Європейському суді з прав людини. Це стало першим подібним випадком у Європі.

Кліматична політика Швейцарії не досягає кліматичних цілей, які країна взяла на себе в рамках Паризької кліматичної угоди. В той же час літні жінки у Швейцарії дедалі частіше хворіють або помирають через сильну спеку.

Через це літні швейцарці вважають, що їхнє право на життя згідно з Європейською конвенцією з прав людини (стаття 2 ЄКПЛ) та право на приватне життя (стаття 8 ЄКПЛ) було порушено.

Посилити кліматичну політику уряд Швейцарії просили ще у 2016 році. Втім, федеральні суди країни позов відхилили. Тому люди похилого віку передали свої проблеми до Європейського суду з прав людини.

У випадку засудження Швейцарії, їй буде необхідно посилити кліматичну політику. Це може мати довготривалі наслідки для усієї Європи. Адже тоді з’явиться законний шлях для оскарження кліматичної політики 46 держав Ради Європи.

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