ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ

Понад 2000 літніх швейцарок судяться з державою через кліматичну політику

Опубліковано:

Швейцарські пенсіонерки протестують біля Європейського суду з прав людини
Швейцарські пенсіонерки протестують біля Європейського суду з прав людини © AP - Jean-Francois Badias
Автор тексту: Тетяна Цуркану
1 хв

Люди похилого віку заявляють, що недотримання Швейцарією правил кліматичної безпеки шкодять їхньому здоров’ю.  

Реклама

Про це повідомляє SRF. 

Позов «кліматичних пенсіонерок» Швеції розглядають сьогодні у Європейському суді з прав людини. Це стало першим подібним випадком у Європі. 

Кліматична політика Швейцарії не досягає кліматичних цілей, які країна взяла на себе в рамках Паризької кліматичної угоди. В той же час літні жінки  у Швейцарії дедалі частіше хворіють або помирають через сильну спеку.

Через це літні швейцарці вважають, що їхнє право на життя згідно з Європейською конвенцією з прав людини (стаття 2 ЄКПЛ) та право на приватне життя (стаття 8 ЄКПЛ) було порушено. 

Посилити кліматичну політику уряд Швейцарії просили ще у 2016 році. Втім, федеральні суди країни позов відхилили. Тому люди похилого віку передали свої проблеми до Європейського суду з прав людини.  

У випадку засудження Швейцарії, їй буде необхідно посилити кліматичну політику. Це може мати довготривалі наслідки для усієї Європи. Адже тоді з’явиться законний шлях для оскарження кліматичної політики 46 держав Ради Європи. 

►Читайте також: «Бомба уповільненої дії»: ООН оприлюднила звіт про зміни клімату

Завантажити додаток

Читайте також про таке: