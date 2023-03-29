Підрив «Північного потоку-2»: Данія підняла з морського дна невідомий об’єкт
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Балтійське море – Пошукові роботи проводилися на глибині 73 метри.
Про це повідомило Данське енергетичне агентство.
Згідно з дослідженням цим об’єктом виявся морський димовий буй. Він використовується для візуального маркування та не становить загрозу безпеці.
Об'єкт передали Збройним силам Норвегії.
24 березня Данське енергетичне агентство запросило компанію Nord Stream 2 AG допомогти підняти неідентифікований об'єкт, знайдений поблизу єдиного неушкодженого газопроводу на дні Балтійського моря.
У вересні 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток першого і другого «Північних потоків».
Одна з труб «Північного потоку-2» вціліла, проте сам газогін в експлуатацію не ввели, бо проти нього запровадили санкції через вторгнення Росії в Україну.
«Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідти його розподіляли по країнах Євросоюзу.
Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що на газогонах сталися вибухи, проте, хто стоїть за цим, слідство ще не встановило. Водночас у США, Великій Британії та Євросоюзі заявили про цілеспрямовану диверсію. Російська влада покладає відповідальність на США та їхніх союзників.