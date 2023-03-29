Рада ЄС погодила цифрову шенгенську візу

ГЛОБАЛЬНА ЦИФРОВІЗАЦІЯ

Це дасть можливість подававати документи на візу онлайн та замінити поточну візову наклейку на цифрову візу.

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Про це йдеться на офіційному сайті Ради Європейського Союзу.

За словами міністерки міграції Швеції Марії Мальмер Стенергард, цифрова шенгенська віза спростить подачу документів для її отримання і водночас допоможе зробити Шенгенську зону безпечнішою. Водночас цифрова віза позбавить від ризику фальсифікації та крадіжки візової наклейки.

В Євросоюзі створять платформу для отримання віз. Усі заявки будуть пересилатися до відповідних національних візових систем.

Особиста явка в консульстві буде необхідна лише особам, які звертаються вперше, мають недійсні біометричні дані або мають новий проїзний документ.

Візи будуть видаватись у цифровому форматі, у вигляді 2D штрих-коду з криптографічним підписом.

Остаточно узгодити нові правила мають у Європейському парламенті.

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