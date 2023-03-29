Російські війська займають близько 65% Бахмута — ISW

Битва за Бахмут

Сили ПВК «Вагнера», ймовірно, захопили промисловий комплекс АЗОМ на півночі Бахмута і продовжують просуватися вглиб міста.

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Аналітики опублікували карту ведення бойових дій.

Карта ведення бойових дій у Бахмуті © ISW

На думку експертів, «вагнерівці», можливо, намагаються закріпити успіхи в північній і центральній частинах Бахмута, щоб просунутися до центру міста і розширити власну зону контролю на західну частину.

За оцінками ISW, за останній тиждень російські війська просунулися ще на 5% території Бахмута, і наразі займають приблизно 65% міста.

27 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. За його словами, армія РФ несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки спроби РФ захопити Бахмут зайшли в глухий кут через великі втрати та виснаження сил російських підрозділів.