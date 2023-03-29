РФ почала навчання з міжконтинентальною балістичною ракетою «Ярс»

ЯДЕРНА ЗБРОЯ

У тренуваннях задіють більше трьох тисяч військовослужбовців та біля 300 одиниць техніки.

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Про це повідомляють у Мінобороні РФ. Там заявили, що тренування є плановими.

Навчання пройдуть на території трьох російських регіонів. Зазначено, що стратегічні ракетники відпрацюють маскування та протидію сучасним засобам повітряної розвідки. Особливу увагу приділять застосуванню безпілотників різних модифікацій.

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Варто додати, що в ГУР МО України заявили, що контролюють ситуацію з ядерною зброєю, як всередині РФ, так і на території Білорусі.

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«Це в пріоритеті не тільки в українських спецслужбах, а й у світового співтовариства. Тотальний контроль. Поки що ми бачимо інформаційну акцію на рівні заяв та слів, не більше», — зазначив предстаник української розвідки Андрій Черняк.

Нагадаємо, 25 березня Путін заявив, що Москва та Мінськ начебто погодили розміщення тактичної ядерної зброї (ТЯО) на території Білорусі.

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