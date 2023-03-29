США запровадили санкції проти ще двох російських компаній, пов'язаних з авіацією

Антиросійські санкції

Обмежувальні заходи ввело міністерство торгівлі.

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Загалом відомство внесло до санкційного списку ще 11 юридичних осіб. Відповідне повідомлення було оприлюднено у Федеральному реєстрі.

Під обмежувальні заходи потрапили російські компанії «Авіатех» і «Авіазапчастина». Також у списку — п'ять компаній із Китаю, три — з М'янми, та Національна поліція Нікарагуа.

Обмежувальні заходи запровадили через те, що організації брали участь в порушеннях прав людини та діяли всупереч зовнішньополітичним інтересам США.

Нагадаємо, 24 лютого США ввели масштабні санкції проти Росії. Тоді Вашингтон оголосив про підвищення мит на ввезення з РФ деяких металів, мінералів та виробів хімпромисловості на загальну суму $2,8 млрд.

Міністерство торгівлі США у свою чергу заявило, що запроваджує експортні обмеження щодо близько 90 компаній та їхніх дочірніх структур, а також інших організацій за те, що вони беруть участь в обході антиросійських санкцій. Йшлося здебільшого про російські компанії, а також про низку структур, що базуються в Китаї, Канаді, Франції, Люксембурзі та Нідерландах. У відомстві заявили, що компанії внесені до чорного списку, оскільки надають підтримку ЗС РФ та російському ВПК.