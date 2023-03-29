У більшість адмінцентрів Швеції надіслали листи із невідомим порошком

Підозріла кореспонденція

Правоохоронці та вибухотехніки у Векше, лен Круноберг.

Підозрілу кореспонденцію отримали 18 з 21 міст-центрів регіонів країни. Правоохоронці загрози не виявили, але деякі листи містили також погрози на адресу місцевої влади.

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Про це пише Dagens Nyheter.

Повідомлення про підозрілі листи поліція Швеції отримала 29 березня. У будівлях була оголошена евакуація, також викликали вибухотехніків.

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Перший лист виявили вранці в місті Вестерос – адміністративному центру лену Вестманланд. Згодом про підозрілу кореспонденцію повідомили і інші адмінцентри.

«Ми не знаємо, що міститься в листах. Але головне, що це нешкідливо», — заявив представник пресслужби національної поліції Швеції Гіт Тедвалл.

У деяких пакунках, окрім порошку, були листи із погрозами. За даними поліції, за ним можуть стояти зоозахисники.

«Лист не має конкретного відправника, але підписаний "Djurägare i Sverige" (Власники тварин у Швеції), або щось подібне», — каже член адміністративної ради лену Халланд Йорген Петерс.

В країні вже розпочали розслідування, які координуються на національному рівні.

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Нагадаємо, у січні 2023 року іспанські правоохоронці затримали 74-річного місцевого пенсіонера. Його підозрюють у відправці загалом шести посилок з вибухівкою в період з 24 листопада по 2 грудня на адреси посольства України та США в Мадриді, а також у Міністерство оборони, місцеву компанію Instalaza, яка виробляє, зокрема, зброю для України та палац Монклоа, який є офіційною резиденцією прем'єр-міністра Іспанії.

Також у грудні 2022 року 31 українська дипломатична установа у 15 країнах світу отримала листи із погрозами. Дипломатам також надсилали «криваві пакунки» з очима тварин всередині, які були просякнуті червоною рідиною.