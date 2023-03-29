У Норвегії заявили, що дата-центр TikTok заважає збільшити виробництво снарядів для України

TikTok vs боєприпаси

У компанії з виробництва боєприпасів Nammo, співвласником якої є уряд Норвегії, заявили, що центр обробки даних відеосервісу соцмережі споживає занадто багато електроенергії.

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Про це пишуть The Guardian.

Виконавчий директор Nammo Мортен Брандтцеґ пояснив, що дата-центр TikTok розташований неподалік від підприємств та споживає забагато електроенергії. А це заважає компанії розширити виробництво у центральній частині країни.

«Ми стурбовані, оскільки бачимо, що нашому майбутньому зростанню заважає сховище відео з котами», — зазначив Брандтцеґ.

Місцевий постачальник електроенергії Elvia підтвердив, що після обробки даних відеосервісу у електромережі не залишається вільних потужностей. І на виробництво додаткової електрики потрібен час.

Виконавчий директор Nammo при цьому зазначив, що наразі попит на артилерійські снаряди в 15 разів перевищує звичайний, і європейська промисловість боєприпасів має інвестувати 2 мільярди євро в нові заводи, щоб відповідати потребам України.

На початку березня уряд Великобританії, Європейська комісія та Європейський парламент заборонили використання застосунку TikTok на пристроях співробітників через побоювання, що дані користувачів може збирати влада Китаю.

У лютому міністри оборони європейських країн підтримали пропозицію глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля використати мільярд євро з Європейського фонду миру для негайного постачання Україні боєприпасів із наявних запасів європейських армій.