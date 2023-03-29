Українці за кордоном

Українські йдуть пішки після перетину кордону на поромі на прикордонному переході «Орлівка - Ісакча». Румунія, 25 березня 2022 року.

Існуючу для громадян України програму «50\20» замінять на проєкт підтримки для тих, хто хоче інтегруватися в румунське суспільство.

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Про це у Facebook повідомила координаторка гуманітарної допомоги переселенцям Мадаліна Турза.

Донедавна в Румунії діяла програма «50\20», яку країна запровадила ще в березні 2022 року. За її умовами українці, які оформили тимчасовий захист отримували 20 леїв на добу на харчування, а ще 50 леїв отримували румуни, які надавали їм житло.

Видання Hotnews.ro, покликаючись на звіт канцелярії прем’єр-міністра Румунії зазначає, що минулого року держава сплатила понад 106 мільйонів євро з держкоштів на цю програму. При цьому допомога негативно вплинула на ринок оренди квартир по всій країні та спричинила зловживання від власників, якім було вигідніше здавати житло українцям.

«Візьмемо випадок двокімнатної квартири, куди приїжджають троє людей. За них власник помешкання отримує 150 лей на день або 4500 лей на місяць. Це майже тисяча євро, при тому що середня ціна оренди – 300 євро, якщо йдеться про Бухарест», — пояснює брокер з нерухомості, власник агентства Green Angels Джорджіан Марку.

Тепер замість допомоги у форматі «50\20», українцям виплачуватимуть по 2 тисячі лей на сім'ю на місяць. Нова програма має покривати витрати на проживання до кінця поточного року.

У Румунії змінять програму державної допомоги для українців, 29 березня 2023 року. © Мадаліна Турза / Facebook

Право на виплати матимуть громадяни України, які зроблять мінімальні кроки інтеграції у румунське суспільство: отримають офіційні документи (тимчасовий захист), працевлаштуються та оформлять дітей на навчання в місцеві школи.

«Щоб уникнути зловживань і нецільового використання коштів, як це було в багатьох ситуаціях, буде створено унікальний цифровий реєстр учасників програми, який забезпечить повну прозорість витрачання коштів», — зазначила Мадаліна Турза.

При цьому програма «50\20» і надалі діятиме для людей похилого віку (від 65 років і старше) та студентів, які навчаються в Румунії.

«Затримка виплат за програмою 50/20 за січень і лютий є окремим аспектом цього нового механізму (запровадження нової програми — ред.)», — додала Турза.