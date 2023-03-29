УСПІШНІ НА ПОЛІ БОЮ

У США збільшать виробництво 155-мм снарядів, «Джавелінів» та реактивних систем залпового вогню

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Українські військові працюють з «Джавелінами» / ілюстративне фото
Українські військові працюють з «Джавелінами» / ілюстративне фото © AP
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Цього року Пентагон витратить більше $2 млрд на оновлення виробничих потужностей на тлі зростання поставок озброєння Україні.  

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Про це на симпозіумі Глобальних сил Асоціації армії США повідомив заступник міністра оборони з Сухопутних сил Гейб Камарілло, передає Defence One. 

За його словами, Пентагон планує краще озброїти Україну та поповнити запаси в США. 

Виробництво артилерійських снарядів збільшать удвічі до кінця року та у шість разів впродовж наступних п’яти років.  

Буде подвоєно і  виробництво «Джавелінів». Планується випускати до 330 ракет та 41 установки на місяць. 

До 2026 Штати збільшать також виготовлення керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS): з 566 до 1110 одиниць на місяць.  

Усі три види озброєння добре зарекомендували себе на полі бою в Україні, зазначають у виданні. 

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28 березня стало відомо, що Франція збільшить удвічі постачання снарядів для України. Планується збільшити поставку потрібних боєприпасів до двох тисяч на місяць з кінця березня. Адже саме 155-мм снаряди необхідні для роботи французьких САУ «Цезар» та німецьких PzH 2000. 

20 березня ЄС погодив план прискорення постачання боєприпасів Україні на 2 млрд євро. Ініціатива передбачає постачання мільйона боєприпасів для України протягом наступних 12 місяців. 

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