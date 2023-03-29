Фермери Болгарії проти скасування мита на агропродукцію з України — перекрили кілька КПП

Протести аграріїв

Акції проходять на пропускних пунктах «Дунай-міст» та «Кардам» на кордоні з Румунією. Фермери невдоволені, що міжнародні трейдери більше не цікавляться їхньою продукцією.

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Виробники зерна перекрили рух сільгосптехнікою в районі прикордонного переходу «Дунай-міст». У районі КПП «Кардам» протестують також садівники та вівчарі.

Протестувальники вийшли з транспарантами — «Болгарська земля годує болгарський народ», «Зупинити геноцид сільського господарства», «Ми хочемо бути конкурентоспроможними фермерами», повідомляє Болгарське телеграфне агентство.

Фермери зазначають, що наразі конкурентоспроможність болгарських сільгоспвиробників сильно погіршилася.

За словами протестувальників, в останні місяці ринкові ціни на всі зернові та олійні культури впали. Тож тепер прибутки аграріїів покривають лише 40% витрат на виробництво.

Близько 40% продукції, виробленої торік у Болгарії, перебуває на складах, зазначив голова Фракійської спілки виробників зерна Радослав Христов.

«Питання у тому, де ми зберігатимемо нову продукцію, адже збирання врожаю розпочнеться за три місяці. Ми тут, тому що Брюссель не чує нашого голосу», — сказав Христов.

Голова Регіональної спілки фермерів «Дунайське зерно» Мілен Коєв заявив, що метою протесту є захист болгарського виробництва.

«У Русенському районі близько 50 відсотків продукції – пшениця, кукурудза, соняшник – лежать на складах. В інші роки на цей час ми продавали майже все. Ринок дуже складний. Ціни, які вони нам пропонують, дуже низькі, і ми збиткові», — сказав Коєв.

Фермери наполягають на тому, щоб дія регламенту Євросоюзу про безмитне ввезення сільгосптоварів з України не поширювалася на Болгарію.

Акція протесту триватиме у майбутні два дні.