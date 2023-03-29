Франція провела випробування нового атомного підводного човна

Сучасне озброєння

Він може нести 20 одиниць боєзапасу з важких торпед Black Shark і крилатих ракет морського базування Scalp Naval і Exocet.

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Випробування багатоцільового атомного підводного човна «Дюге-Труен» проходили в протоці Ла-Манш 27-28 березня. Під час тренувань ударний підводний човен успішно виконав занурення, повідомив міністр оборони Франції Лекорню.

«Дюге-Труен» вже повернувся на судноверф у Шербурі. Випробування будуть продовжені найближчими місяцями в Атлантиці та Середземному морі.

Субмарина є другою, побудованою за програмою «Барракуда». У французькому флоті вже є один аналогічний підводний човен «Сюффрен».

Загалом ВМС Франції хочуть мати шість таких субмарин. Вони прийдуть на заміну підводним човнам типу «Рюбі».

Наразі збройні сили країни мають чотири стратегічні атомні субмарини з міжконтинентальними балістичними ракетами типу «Тріумфан», чотири ударні атомні підводні човни типу «Рюбі» і один «Сюффрен».

24 березня повідомлялося, що Франція до кінця 2023 року подвоїть темпи виробництва САУ «Цезар» і ракет «Містраль».