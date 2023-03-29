ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Передачу гелікоптерів ЗСУ в країні планують завершити вже найближчим часом.

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Про це під час пресконференції в Ukraine Media Center Odesa сказав міністр оборони Хорватії Маріо Баножич.

«Хорватський уряд із самого початку війни підтримує Україну фінансово, технічно та матеріально. Надає політичну підтримку. І одним із кроків такої політичної підтримки — це рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. І один із пунктів таких рішень — це вертольоти Мі-8. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо завершити передання», — сказав міністр.

міністр оборони Хорватії Маріо Баножич © Ukraine Media Center Odesa

Він не уточнив, про яку кількість гелікоптерів йдемо мова. Однак, за даними Jutarnji list, Києву можуть передати дванадцять Мі-8МТВ-1 та два Мі-8Т.

Баножич також додав, що Хорватія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.

«Ми розуміємо ваші страждання дуже добре, адже досвід нашої війни у 1990-х роках — це причина, по якій ми знаємо, що відбувається і те, що ви праві. Ми також розглядаємо допомогу у догляді та підтримці ветеранів та повоєнних діях, таких, як розмінування»», — зазначив очільник Міноборони.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Надзвичайний та повноважний Посол Хорватії в Україні Аніца Джаміч під час зустрічі із заступницею міністра внутрішніх справ України Мері Акопян повідомила про наміри Хорватії передати ДСНС спецтехніку для механічного розмінування звільнених територій України та інше піротехнічне обладнання на майже €3 млн.

Також нещодавно Хорватія долучилась до ініціативи ЄС щодо постачання Україні боєприпасів.