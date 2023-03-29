Швеція не планує давати Угорщині додаткові гарантії через членство в НАТО – МЗС

Нещодавно угорський парламент підтримав заявку Фінляндії на вступ до Північноатлантичного Альянсу, проте досі невідомо, коли Будапешт ратифікує і Стокгольм.

Реклама Читати продовження

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом заявив, що країна не має наміру складати спеціальні меморандуми чи домовленості з Угорщиною заради «зеленого світла» від Будапешта.

Такі заяви шведського чиновника пролунали на фоні невдоволень угорських депутатів, які очікують, що Швеція пообіцяє не втручатися у внутрішню політику Угорщини.

За словами політичного радника угорського прем’єр-міністра Балаша Орбана, в Будапешті стурбовані тим, що шведські політики критикують відсутність верховенства права та демократичних прав у країні.

Біллстрьом відреагував на звинувачення угорської сторони, сказавши, що «це питання не пов'язане з процесом вступу до НАТО».

Він також додав, що ратифікована Фінляндія має «точно такі ж погляди щодо демократії Будапешта, як і Швеція».

Нагадаємо, 27 березня уряд Угорщини остаточно схвалив вступ Фінляндії до НАТО. Це сталося майже через десять місяців після внесення пропозиції підтримати вступ Гельсінкі до Альянсу.