ЄС запустить проєкт для підвищення ефективності санкцій проти РФ — Bloomberg

САНКЦІЙНЕ ПОКАРАННЯ

Європейський Союз планує створити новий орган для контролю нагляду за санкціями проти РФ.

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Про це виданню «Bloomberg» повідомили неназвані посадовці ЄС.

У цьому проєкті буде задіяно дев’ять держав-учасниць ЄС. Це Литва, Чехія, Румунія, Угорщина, Данія, Словенія, Іспанія, Кіпр та Мальта. Створити новий орган планують упродовж двох років.

Частину видатків покриє Єврокомісія, яка також надасть експертів з фінансових послуг.

Метою проєкту стане виявлення прогалин у режимі санкцій проти Росії та покращення координації між національними органами влади при застосуванні покарань. Передбачено обмін передовим досвідом та вдосконалення його застосування.

Нагадаємо, 13 березня ЄС на пів року продовжив персональні санкції, запроваджені через російську агресію. Санкції введені проти майже 1500 фізичних та 205 юридичних осіб.