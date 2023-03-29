ЄС продовжив скорочення споживання газу на 15% до березня 2024 року

підготовка до наступного опалювального сезону

Таке рішення ухвалили міністри енергетики країн Євросоюзу для підготовки до наступного опалювального сезону.

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Про це повідомляє Euronews.

Безпрецедентний план був узгоджений минулого літа на піку енергетичної кризи. Тоді уряди країн зі скептицизмом сприйняли ініціативу «Save gas for a safe winter» («Заощаджуйте газ для безпечної зими») і спробували отримати індивідуальні «винятки з правил».

Початкова мета передбачала добровільне 15-відсоткове скорочення в період із серпня 2022 року до березня 2023 року. Страх перед неймовірно високим рахунком підштовхнув споживачів і компанії взяти справу у свої руки та заощадити якомога більше енергії, зазначає видання.

У результаті, ЄС перевищив власну ціль: згідно з даними Євростату, з серпня по січень попит на газ впав майже на 19,3% порівняно із середнім споживанням за ті ж місяці з 2017 по 2022 роки.

Найбільші заощадження зафіксовані у Фінляндії - там споживання зменшилось на 57,3%, Литві — на 47,9 та Швеції — на 40,2%.

Очікується, що загальне скорочення в країнах Євросоюзу ще збільшиться, враховуючи цифри за лютий і березень.