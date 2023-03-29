Іспанія відправить перші шість танків «Леопард» в Україну у квітні

Міністр оборони Маргарита Роблес та державний секретар з питань оборони Ампаро Валькарсе на тлі одного з танків відремонтованих на заводі Санта-Барбара в Алькала-де-Гуадаїра (Севілья)

Відновлена техніка нині проходить випробування.

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Танки ремонтували на заводі Santa Barbara Sіstemas у Севільї, пише El Pais. Вартість відновлення склала 4,1 мільйона євро. На роботи пішло близько шести тижнів.

Наразі танки проводять стрільби на полігоні Серро Муріано в Кордові. Згодом їх відправлять до Польщі морем, а звідти техніку доставлять в Україну.

Також цього тижня чотири додаткових «Леопарди» прибудуть на завод для ремонту. Як і перші шість, вони зберігалися на базі у Сарагосі.

За інформацією видання, перші танки були у кращому стані. Відновлення другої партії буде дорожчим і триватиме довше.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила журналістам, що Україні передадуть ще 20 бронетранспортерів M113 на додачу до двадцяти обіцяних раніше.

Нагадаємо, напередодні Україна отримала 18 танків «Леопард-2A6» від Німеччини та три таких танки від Португалії.

До цього у міністерстві оборони повідомили, що Велика Британія вже передала ЗСУ 18 танків «Челенджер».

20 березня Норвегія відправила в Україну вісім танків «Леопард-2A4NO», дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 та 2 інженерні машини NM189 Ingeniorpanservogn.

Також на початку березня Польща передала Україні всі 14 обіцяних «Леопард-2A4».