Іспанія відправить перші шість танків «Леопард» в Україну у квітні
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Відновлена техніка нині проходить випробування.
Танки ремонтували на заводі Santa Barbara Sіstemas у Севільї, пише El Pais. Вартість відновлення склала 4,1 мільйона євро. На роботи пішло близько шести тижнів.
Наразі танки проводять стрільби на полігоні Серро Муріано в Кордові. Згодом їх відправлять до Польщі морем, а звідти техніку доставлять в Україну.
Також цього тижня чотири додаткових «Леопарди» прибудуть на завод для ремонту. Як і перші шість, вони зберігалися на базі у Сарагосі.
За інформацією видання, перші танки були у кращому стані. Відновлення другої партії буде дорожчим і триватиме довше.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила журналістам, що Україні передадуть ще 20 бронетранспортерів M113 на додачу до двадцяти обіцяних раніше.
Нагадаємо, напередодні Україна отримала 18 танків «Леопард-2A6» від Німеччини та три таких танки від Португалії.
До цього у міністерстві оборони повідомили, що Велика Британія вже передала ЗСУ 18 танків «Челенджер».
20 березня Норвегія відправила в Україну вісім танків «Леопард-2A4NO», дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 та 2 інженерні машини NM189 Ingeniorpanservogn.
Також на початку березня Польща передала Україні всі 14 обіцяних «Леопард-2A4».