Cпецслужби РФ залучають дітей до фейкових замінувань в Україні – СБУ
Опубліковано:
Служба безпеки викрила злочинні дії групи підлітків, які поширювали анонімні повідомлення про псевдомінування у столиці та інших регіонах країни.
Про це повідомляє пресслужба органу.
Найчастіше тінейджери «мінували» адмінбудівлі державної влади, а також об’єкти соціальної інфраструктури. У повідомленнях з’являлась інформація і про приміщення органів правосуддя – в жовтні минулого року діти одночасно поширили фейки про заміновані 14 місцевих судів.
Координацію злочинної групи здійснювали представники російської спецслужби. Вказівки розсилали в спеціалізованій інтернет-спільноті, зазначають в СБУ.
Для поширення фейків від імені сторонніх осіб підлітки використовували спеціальні комп’ютерні програми для приховування своєї локації.
Організатором групи виявився неповнолітній мешканець Чернігівщини. Наразі розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.