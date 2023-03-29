Cпецслужби РФ залучають дітей до фейкових замінувань в Україні – СБУ

поширення фейків

Cпецслужби РФ залучають дітей до фейкових мінувань в Україні

Служба безпеки викрила злочинні дії групи підлітків, які поширювали анонімні повідомлення про псевдомінування у столиці та інших регіонах країни.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє пресслужба органу.

Найчастіше тінейджери «мінували» адмінбудівлі державної влади, а також об’єкти соціальної інфраструктури. У повідомленнях з’являлась інформація і про приміщення органів правосуддя – в жовтні минулого року діти одночасно поширили фейки про заміновані 14 місцевих судів.

Координацію злочинної групи здійснювали представники російської спецслужби. Вказівки розсилали в спеціалізованій інтернет-спільноті, зазначають в СБУ.

Для поширення фейків від імені сторонніх осіб підлітки використовували спеціальні комп’ютерні програми для приховування своєї локації.

Організатором групи виявився неповнолітній мешканець Чернігівщини. Наразі розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.