Бахмут штурмують майже 6 тисяч «вагнерівців-професіоналів» — генерал Міллі

бої за місто

Також у боях за місто беруть участь ще до 30 тисяч рекрутів, багато з яких повиходили з російських в’язниць.

Реклама Читати продовження

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час виступу перед членами Конгресу.

За його словами, російські війська за останні 20 днів нітрохи не змогли просунутися ні в Бахмуті, ні навколо нього.

«Українці приносять цим хлопцям багато смертей та руйнувань. Для Збройних Сил РФ це місце перетворилося на бійню», — зазначив Міллі.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року. Активний наступ із наближених до Бахмута населених пунктів російські військові розпочали у січні.