Боєприпаси за їжу: в США розповіли про ймовірну угоду між РФ та КНДР

РФ у пошуках зброї

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія могла домовитись з Північною Кореєю про поставки в Москву озброєння в обмін на російське продовольство.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє Politico, покликаючись на за заяву Кірбі.

«Ми продовжуємо бути стурбованими у зв’язку з тим, що Північна Корея надалі забезпечує підтримку військовим операціям Росії проти України. І ми маємо нову інформацію про те, що Росія активно прагне придбати додаткові боєприпаси у КНДР», — сказав представник Білого дому.

За даними видання, ймовірна угода між Росією та Північною Кореєю могла бути укладена за допомогою посередництва словацького торговця зброєю Ашота Мкртичева. Через це він потрапив у санкційний список США.

«Схеми, подібні до угоди зі зброєю, яку проводить ця особа, показують, що Путін звертається до постачальників останньої інстанції, таких як Іран та КНДР», — заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Нагадаємо, у грудні 2022 року США підтвердили КНДР продала зброю проросійським найманцям з групи «Вагнера».