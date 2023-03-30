Білий дім не бачить доказів неналежного використання Україною військової допомоги США — Кірбі

забезпечення належної підзвітності та прозорості

Українська сторона не здійснила «жодних кричущих порушень, проте ідеально передбачити рух одиниці, яку кожен окремий солдат бере із собою в бій, неможливо».

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Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу.

За його словами, Київ поділяє занепокоєння союзників щодо «забезпечення належної підзвітності та прозорості щодо обладнання, яке направляється на поле бою чи транспортується довкола нього».

«Звісно, ми всі прагнемо якомога більшого нагляду. До України надходить обладнання та системи, закуплені за кошти платників податків, але це - війна. Справжні люди воюють та вмирають», — додав Кірбі.

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Нагадаємо, в Україні пройшли вже декілька інспекцій щодо використання американських коштів. Тоді жодна з перевірок не показала вагомих порушень. У лютому Держдеп США похвалив Київ щодо підзвітності використаної допомоги.