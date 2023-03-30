Виступ Зеленського в парламенті Австрії: Ультраправі депутати влаштували протест

ультраправі "за" нейтралітет

Представники Австрійської партії свободи (FPÖ) покинули зал засідань Національної ради одразу після початку онлайн звернення президента України до парламентарів.

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Про це повідомляє «Європейська правда».

На свої місця депутати почепили таблички з написами «Місце для миру» і «Місце для нейтралітету».Український лідер запросив всіх присутніх у парламенті в Україну, аби вони могли побачити на власні очі, які злочини Росія вчиняє в суверенній країні.

«Побачити це означає зрозуміти наших людей. Зрозуміти, наскільки важливим є кожен окремий голос на підтримку міжнародного права і України, коли зазначені питання обговорюють на Генасамблеї ООН, у Європейському парламенті чи на інших міжнародних платформах», – зазначив президент.

Також він додав, що важливо «не бути морально нейтральними проти зла».

«Це не про геополітику… Це про те, що завжди треба залишатись людиною і берегти людяність», – наголосив Зеленський.

Загалом виступ президента України тривав близько десяти хвилин.

Торік його звернення до австрійських парламентарів також планували, але воно так і не відбулось через опір ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ). Глава FPÖ Герберт Кікль назвав виступ Зеленського ударом по нейтралітету Відня.