Виступ Зеленського в парламенті Австрії: Ультраправі депутати влаштували протест
Опубліковано:
Представники Австрійської партії свободи (FPÖ) покинули зал засідань Національної ради одразу після початку онлайн звернення президента України до парламентарів.
Про це повідомляє «Європейська правда».
На свої місця депутати почепили таблички з написами «Місце для миру» і «Місце для нейтралітету».Український лідер запросив всіх присутніх у парламенті в Україну, аби вони могли побачити на власні очі, які злочини Росія вчиняє в суверенній країні.
«Побачити це означає зрозуміти наших людей. Зрозуміти, наскільки важливим є кожен окремий голос на підтримку міжнародного права і України, коли зазначені питання обговорюють на Генасамблеї ООН, у Європейському парламенті чи на інших міжнародних платформах», – зазначив президент.
Також він додав, що важливо «не бути морально нейтральними проти зла».
«Це не про геополітику… Це про те, що завжди треба залишатись людиною і берегти людяність», – наголосив Зеленський.
Загалом виступ президента України тривав близько десяти хвилин.
Торік його звернення до австрійських парламентарів також планували, але воно так і не відбулось через опір ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ). Глава FPÖ Герберт Кікль назвав виступ Зеленського ударом по нейтралітету Відня.