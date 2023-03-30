Енергоатом готується до запуску лінії електропередачі, яка з'єднає енергосистеми України та ЄС
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Йдеться про повітряну лінію, яка передаватиме електроенергію в Україну через Польщу.
Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДП «НАЕК «Енергоатом».
«Наразі на майданчику (однієї з українських АЕС — ред.) вже змонтовано частину необхідного обладнання, а відповідні підрозділи Енергоатома проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Тож щойно свою частину зобов'язань виконає і НЕК "Укренерго", лінію можна буде вводити в експлуатацію. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити в квітні», — йдеться у повідомлені.
Енергетики зазначили, що ця лінія електропередачі діяла ще за часів СРСР, але після його розпаду була виведена з експлуатації та з 1991 року не працювала. Зараз її вирішили відновити.
«Так ми розширюємо свої можливості та укріпити зв'язок України з європейською енергосистемою. Це надзвичайно важливо в умовах, коли Росія веде прицільні обстріли нашої енергетичної інфраструктури», — зазначив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.
Він також додав, що у перспективі ця лінія дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС.
Нагадаємо, 29 березня «Укренерго» підписало із системними операторами європейського енергооб’єднання ENTSO-E угоду, яка дозволить Україні екстрено отримувати електроенергію з 15 країн ЄС.