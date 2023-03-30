Енергетика

Енергоатом готується до запуску лінії електропередачі, яка з'єднає енергосистеми України та ЄС

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Енергоатом готується до запуску повітряної лінії, яка через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми, 30 березня 2023 року.
Енергоатом готується до запуску повітряної лінії, яка через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми, 30 березня 2023 року. © Енергоатом / Telegram
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Йдеться про повітряну лінію, яка передаватиме електроенергію в Україну через Польщу.

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Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДП «НАЕК «Енергоатом». 

«Наразі на майданчику (однієї з українських АЕС — ред.) вже змонтовано частину необхідного обладнання, а відповідні підрозділи Енергоатома проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Тож щойно свою частину зобов'язань виконає і НЕК "Укренерго", лінію можна буде вводити в експлуатацію. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити в квітні», — йдеться у повідомлені.

Енергетики зазначили, що ця лінія електропередачі діяла ще за часів СРСР, але після його розпаду була виведена з експлуатації та з 1991 року не працювала. Зараз її вирішили відновити. 

«Так ми розширюємо свої можливості та укріпити зв'язок України з європейською енергосистемою. Це надзвичайно важливо в умовах, коли Росія веде прицільні обстріли нашої енергетичної інфраструктури», — зазначив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Він також додав, що у перспективі ця лінія дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС.

Нагадаємо, 29 березня «Укренерго» підписало із системними операторами європейського енергооб’єднання ENTSO-E угоду, яка дозволить Україні екстрено отримувати електроенергію з 15 країн ЄС.

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