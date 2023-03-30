З 1 квітня РФ головуватиме в Радбезі ООН: в МЗС України це назвали «поганим жартом»

РАДА БЕЗПЕКИ ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Росія отримала своє місце в ООН незаконно.

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«Головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня — поганий жарт. Росія узурпувала своє місце; вона веде колоніальну війну; її лідер є військовим злочинцем, який розшукується МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Раді безпеки ООН», — написав голова МЗС у Twitter.

Його тези підтримав і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Вже понад рік у всіх світових медіа на перших шпальтах – воєнні злочини російської армії на території України. А ось нині в Раді Безпеки ООН має головувати країна-агресор, чиї громадяни та армія вчиняють ці злочини! Що говорити, нещодавно президент цієї держави був “удостоєний” ордера на арешт», — зазначив омбудсман у Telegram.

Він також закликав міжнародне суспільство виступити проти головування РФ в Радбезі.

«В органі, який відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки, не може навіть тимчасово бути очільником країна, що є спонсором тероризму», — наголосив він.

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей.

The Guardian цитує заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка зазначила, що «ключовою подією російського головування (в Раді безпеки — ред.) стане відкрита дискусія на високому рівні про ефективну багатосторонність через захист принципів статуту ООН».

Наприкінці минулого року Україна ініціювала процес виключення Росії не тільки із Радбезу, а й в цілому із ООН. Зокрема, Київ надав детальні докази того, що 31 рік тому російська делегація окупувала крісло СРСР в РБ ООН без жодних статутних підстав. Тоді Україна закликала відновити застосування Статуту ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Ради Безпеки та виключити її з організації загалом.

Також у березні 2023 року постійний представник України в ООН Сергій Кислиця оприлюднив план щодо позбавлення РФ статусу постійного члену Радбезу. Автори пропозиції зазначали, що ООН вже визнала Росію державою-агресором, а це технічно позбавляє її права головувати Радбезі. Таким чином, організація повинна застосувати свій статут і заборонити головування РФ.