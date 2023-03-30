Країни ОБСЄ ініціювали розслідування щодо викрадення РФ українських дітей — ОП

Злочини РФ

Українські діти виїздять до Бєлгороду в РФ

Йдеться про використання так званого Московського механізму для розслідування щодо примусового переміщення дітей з окупованих Росією територій України.

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Реалізацію цього розслідування ініціювали 45 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Вітаю таке рішення країн-членів ОБСЄ. Ми працюємо над питанням повернення наших дітей, створюємо міжнародну робочу групу, яка сфокусується на цьому», — зазначив він.

Також рішення країн ОБСЄ привітав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Нам потрібні рішучі спільні дії, щоб припинити цю практику геноциду, повернути дітей в Україну та забезпечити притягнення винних до відповідальності», — наголосив він.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

А 22 березня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що представники церкви РФ допомагали вивозити дітей з України на територію Росії.

Раніше Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що росіяни насильно депортували з окупованих регіонів понад 16 тисяч українських дітей.