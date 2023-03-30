Латвія надала громадянам РФ додатковий час для мовного іспиту

Тепер росіяни з тимчасовими посвідками на проживання мають час для підготовки і реєстрації на екзамен з латиської мови до 1 вересня. Якщо вони не складуть іспит з першого разу, то зможуть виправитись і використати іще одну спробу, але до 30 листопада 2023-го.

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Після двох невдалих спроб громадяни РФ втратять дозвіл на проживання. Саме такі зміни вніс Сейм Латвії до закону про імміграцію у першому читанні, пише Delfi. Раніше у росіян, які живуть у Латвії, були більш стислі терміни: їм давали час на складання іспиту до осені.

Також у зміненому законопроєкті продовжили терміни подання заявок на отримання нових постійних посвідок на проживання.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Рига ухвалиа рішення про те, що тимчасові дозволи на проживання в країні громадянам Російської Федерації будуть подовжуватися лише у виняткових випадках, а умовою для отримання посвідки на постійне проживання буде складання іспиту на володіння державною мовою.