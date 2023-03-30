Населення ЄС до 2100 року скоротиться на 6% та постарішає

Прогнози демографів

Населення ЄС скоротиться на 6% до 2022 року

Наприкінці століття у Євросоюзі житимуть на 27,3 мільйони людей менше, ніж зараз.

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Такі прогнози опублікував Євростат.

У повідомленні йдеться, що у 2020 та 2021 роках через наслідки пандемії COVID-19 населення ЄС скорочувалось. Втім, кількість людей почала зростати минулого року, а внаслідок припливу біженців з України сягнула 451 млн осіб на початку 2023 року.

Населення зростатиме до 2026-го: тоді в Євросоюзі житимуть 453 мільйони людей. У 2100 році демографічні показники знизяться до 420 мільйонів.

До кінця століття частка дітей та молоді до 20 років скоротиться, більше стане людей віком від 55 до 85.

Зросте і кількість довгожителів, більше їх буде серед жінок: за прогнозами, частка тих, хто прожив понад 100 років, становитиме 0,3% проти 0,02% у 2022 році.

Наразі найбільше в Євросоюзі людей проживає в Німеччині,— 82,1 млн осіб, найменше на Мальті — 400 тисяч. Рівень народжуваності в ЄС є низьким та становить 1,6 дитини на одну жінку. Найвищий рівень народжуваності в Ірландії та Франції, найнижчий — у ФРН.