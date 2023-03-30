Німеччина затвердила план імміграційної реформи

Нові можливості для мігрантів

За допомогою нових законів влада хоче подолати дефіцит робочої сили в країні.

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Уряд Німеччини затвердив проєкт реформ щодо імміграції, професійної підготовки та заохочення переїзду у країну громадян з країн Західних Балкан. Про це пише Reuters.

За даними міністерства праці, минулого року кількість вакансій у ФРН була рекордно високою — майже 2 мільйони.

«Забезпечення нашої кваліфікованої робочої сили є одним з найбільших економічних завдань Німеччини на найближчі десятиліття», — заявив міністр праці Губертус Гайль.

Однією з реформ є прийняття нового імміграційного законодавства, яке має усунути перешкоди для легалізації мігрантів у Німеччині. Особливу увагу приділять тим, хто приїжджає з-за меж Європейського Союзу.

Реформа пропонує іноземним працівникам три шляхи для в'їзду в країну. Перший вимагає наявності професійної або університетської освіти, визнаної в Німеччині, і трудового договору.

Для другого є необхідними умовами мінімум два роки досвіду роботи у відповідному секторі, а також науковий ступінь або професійна освіта.

Третій — це нова «карта можливостей» для осіб, які не мають пропозиції роботи, але мають потенціал її знайти. Вона базується на бальній системі, яка враховує кваліфікацію, знання мови, професійний досвід, зв'язок з Німеччиною та вік.

Уряд також схвалив закон про освіту, який дає право молодим людям на оплачуване навчання без відриву від виробництва. Федеральне агентство праці Німеччини виплачуватиме до 67% чистої заробітної плати протягом усього періоду навчання.

Влада також вирішила продовжити термін дії «правил для шукачів роботи» з Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Північної Македонії, Чорногорії та Сербії, які мали закінчитися наприкінці року. Нині Німеччина зможе щорічно наймати до 50 тисяч працівників з цих країн. Згідно з цим положенням, раніше у роботодавці країни могла брати на роботу 25 тисяч осіб за 12 місяців.

Реформа може збільшити кількість працівників з країн з-за меж ЄС на 60 тисяч осіб на рік, йдеться у законопроєкті.

«Цим ми закладаємо основу для нового старту в міграційній політиці. Ми вітаємо будь-кого, хто може зробити внесок в економічний успіх країни як кваліфікований працівник», — заявив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер після схвалення пакета реформ.

Згідно з офіційними даними, станом на лютий в Німеччині перебували понад мільйон українців.