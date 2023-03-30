Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

До нього увійшли дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, два танки для розмінування «Вісент» (англ. Wisent) та 24 вантажівки «Зетрос» (англ. Zetros).

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Оновлений перелік наданої ЗСУ допомоги опублікували на сайті німецького уряду.

Також у списку 40 тисяч аптечок та 103 тисячі турнікетів.

Також у переліку зазначені 18 танків «Леопард 2A6» та 40 бойових машин піхоти «Мардер» з боєприпасами. Про їх передачу, разом із 100 кулеметами M-G3 для танків «Леопард2» та запчастини раніше повідомляли ЗМІ.

На одному з довгоочікуваних німецьких танках «Мардер» вже встиг проїхатись міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, німецькі військові використовували «Мардери» ще з 1970 років, але постійно їх модернізовували. Наразі техніку поступово виводять з експлуатації, але сотні одиниць і досі залишаються на озброєнні ФРН.

Про те, що ЗСУ отримає 40 БМП Берлін оголосив у січні 2023 року. Цього ж місяця українські військові поїхали до Німеччини навчатись управляти цими машинами.