Ошукували громадян ЄС: правоохоронці викрили міжнародну злочинну організацію

Шахрайська схема

Правоохоронці викрито діяльність міжнародної злочинної організації, члени якої ошукали громадян ЄС на понад 100 млн чеських крон. 30 березня 2023 року.

З лютого 2022 року її учасники вкрали понад 100 млн чеських крон (приблизно 3,9 млн євро) у більш ніж тисячі громадян Євросоюзу.

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Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, організатор та очільник злочинної організації — мешканець Києва. Також до оборудки причетні українці та громадяни інших держав. Усі вони діяли на території України та Чехії.

«Вони розробляли неіснуючі посилання, які зовні ідентичні чеським офіційним онлайн-оголошенням. Виманювали в довірливих або неуважних користувачів мережі персональні дані про їх банківські рахунки та під виглядом купівлі-продажу неіснуючих товарів або послуг заволодівали їх коштами», — йдеться у повідомлені.

У березні українські та чеські правоохоронці за підтримки Європолу затримали близько 10 учасників цієї оборудку.

Їм повідомлено по підозру у створенні злочинної організації, керівництві нею та шахрайстві (ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255, ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України). Наразі підозрюваних тримають під вартою.

Нагадаємо, 17 березня правоохоронці викрили злочинне угруповання, учасники якого вербували та переміщували людей до Франції. Там примушували незаконно отримувати статус біженців і грошові виплати, які потім відбирали.