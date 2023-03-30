Шахрайська схема

Ошукували громадян ЄС: правоохоронці викрили міжнародну злочинну організацію

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Правоохоронці викрито діяльність міжнародної злочинної організації, члени якої ошукали громадян ЄС на понад 100 млн чеських крон. 30 березня 2023 року.
Правоохоронці викрито діяльність міжнародної злочинної організації, члени якої ошукали громадян ЄС на понад 100 млн чеських крон. 30 березня 2023 року. © Офіс Генерального прокурора України
Автор тексту: Надія Бондаренко
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З лютого 2022 року її учасники вкрали понад 100 млн чеських крон (приблизно 3,9 млн євро) у більш ніж тисячі громадян Євросоюзу.

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Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, організатор та очільник злочинної організації — мешканець Києва. Також до оборудки причетні українці та громадяни інших держав. Усі вони діяли на території України та Чехії. 

«Вони розробляли неіснуючі посилання, які зовні ідентичні чеським офіційним онлайн-оголошенням. Виманювали в довірливих або неуважних користувачів мережі персональні дані про їх банківські рахунки та під виглядом купівлі-продажу неіснуючих товарів або послуг заволодівали їх коштами», — йдеться у повідомлені. 

У березні українські та чеські правоохоронці за підтримки Європолу затримали близько 10 учасників цієї оборудку.

Їм повідомлено по підозру у створенні злочинної організації, керівництві нею та шахрайстві (ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255, ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України). Наразі підозрюваних тримають під вартою. 

Нагадаємо, 17 березня правоохоронці викрили злочинне угруповання, учасники якого вербували та переміщували людей до Франції. Там примушували незаконно отримувати статус біженців і грошові виплати, які потім відбирали.

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