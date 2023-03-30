скарги на труднощі з диханням

Папу Римського з респіраторною інфекцією госпіталізували до клініки

В останні дні Понтифік скаржився на труднощі з диханням, проте це не пов’язано з COVID-19.

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За результатами медичних обстежень Папа Франциск упродовж кількох днів проходитиме медичну терапію в лікарні Джемеллі.

Про це повідомив директор Ватиканського пресцентру Маттео Бруні.

«Папа Римський зворушений багатьма отриманими посланнями та висловлює вдячність за близькість і молитву», – йдеться в заяві Ватикану.

Це найактивніша пора року для Понтифіка, напередодні Великодня заплановано багато заходів і богослужінь. Наприкінці квітня Папа Франциск також відвідає Угорщину, зазначає BBC.

Останніми місяцями голова Католицької Церкви користувався інвалідним візком через проблеми з коліном. Він також переніс операцію на товсту кишку в 2021 році.