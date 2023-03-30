Папу Римського з респіраторною інфекцією госпіталізували до клініки
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В останні дні Понтифік скаржився на труднощі з диханням, проте це не пов’язано з COVID-19.
За результатами медичних обстежень Папа Франциск упродовж кількох днів проходитиме медичну терапію в лікарні Джемеллі.
Про це повідомив директор Ватиканського пресцентру Маттео Бруні.
«Папа Римський зворушений багатьма отриманими посланнями та висловлює вдячність за близькість і молитву», – йдеться в заяві Ватикану.
Це найактивніша пора року для Понтифіка, напередодні Великодня заплановано багато заходів і богослужінь. Наприкінці квітня Папа Франциск також відвідає Угорщину, зазначає BBC.
Останніми місяцями голова Католицької Церкви користувався інвалідним візком через проблеми з коліном. Він також переніс операцію на товсту кишку в 2021 році.