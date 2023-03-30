Парламент Молдови продовжив режим надзвичайної ситуації через війну в Україні
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Пропозицію уряду країни щодо продовження режиму НС на 60 днів підтримав 61 депутат.
Про це повідомляє Newsmaker.
Дія попереднього режиму надзвичайної ситуації в Молдові закінчується 4 квітня.
Прем’єр-міністр Дорін Речан зазначив, що НС необхідно вкотре продовжити, адже «наслідки несправедливої війни (РФ проти України — ред.) відчуваються, у тому числі в Молдові».
Він також нагадав що російські ракети продовжують порушувати молдавський повітряний простір.
«Це небезпечно для життя та здоров'я мешканців Молдови, тобто небезпека реальна», — наголосив прем'єр.
Нагадаємо, режим НП у Молдові вперше ввели з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З того часу його постійно продовжували. Під час його дії влада країни має розширені повноваження, зокрема, може:
- ввести спеціальний режим в'їзду та виїзду до/з країни
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Встановити особливий режим використання повітряного простору
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Встановити спеціальний режим пересування по країні
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Екстрадувати людей, які можуть представляти загрозу для безпеки країни
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Тимчасово евакуювати громадян із зон, які становлять небезпеку
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Встановлювати спеціальний режим роботи для підприємств та держустанов
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Забороняти збори та маніфестації та інше.
Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду засудила агресію РФ проти України. Вона також нагадала, що РФ намагається повалити конституційний лад в її країні.
До цього Санду повідомляла, що українська сторона передала Кишиневу документи з детальним описом планів РФ щодо дестабілізації Молдови. Їх згодом підтвердили молдавські безпекові структури.