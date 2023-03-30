Парламент Молдови продовжив режим надзвичайної ситуації через війну в Україні

ЗАГРОЗА З РФ

Прапор Молдови над будівлею палраменту в Кишиневі

Пропозицію уряду країни щодо продовження режиму НС на 60 днів підтримав 61 депутат.

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Про це повідомляє Newsmaker.

Дія попереднього режиму надзвичайної ситуації в Молдові закінчується 4 квітня.

Прем’єр-міністр Дорін Речан зазначив, що НС необхідно вкотре продовжити, адже «наслідки несправедливої ​​війни (РФ проти України — ред.) відчуваються, у тому числі в Молдові».

Він також нагадав що російські ракети продовжують порушувати молдавський повітряний простір.

«Це небезпечно для життя та здоров'я мешканців Молдови, тобто небезпека реальна», — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, режим НП у Молдові вперше ввели з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З того часу його постійно продовжували. Під час його дії влада країни має розширені повноваження, зокрема, може:

ввести спеціальний режим в'їзду та виїзду до/з країни

Встановити особливий режим використання повітряного простору

Встановити спеціальний режим пересування по країні

Екстрадувати людей, які можуть представляти загрозу для безпеки країни

Тимчасово евакуювати громадян із зон, які становлять небезпеку

Встановлювати спеціальний режим роботи для підприємств та держустанов

Забороняти збори та маніфестації та інше.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду засудила агресію РФ проти України. Вона також нагадала, що РФ намагається повалити конституційний лад в її країні.

До цього Санду повідомляла, що українська сторона передала Кишиневу документи з детальним описом планів РФ щодо дестабілізації Молдови. Їх згодом підтвердили молдавські безпекові структури.