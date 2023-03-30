ЗАГРОЗА З РФ

Парламент Молдови продовжив режим надзвичайної ситуації через війну в Україні

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Прапор Молдови над будівлею палраменту в Кишиневі
Прапор Молдови над будівлею палраменту в Кишиневі © Universal Images Group via Getty / Loop Images
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Пропозицію уряду країни щодо продовження режиму НС на 60 днів підтримав 61 депутат. 

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Про це повідомляє Newsmaker.

Дія попереднього режиму надзвичайної ситуації в Молдові закінчується 4 квітня.

Прем’єр-міністр Дорін Речан зазначив, що НС необхідно вкотре продовжити, адже «наслідки несправедливої ​​війни (РФ проти України — ред.) відчуваються, у тому числі в Молдові».

Він також нагадав що російські ракети продовжують порушувати молдавський повітряний простір. 

«Це небезпечно для життя та здоров'я мешканців Молдови, тобто небезпека реальна», — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, режим НП у Молдові вперше ввели з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З того часу його постійно продовжували. Під час його дії влада країни має розширені повноваження, зокрема, може:

  • ввести спеціальний режим в'їзду та виїзду до/з країни

  • Встановити особливий режим використання повітряного простору

  • Встановити спеціальний режим пересування по країні

  • Екстрадувати людей, які можуть представляти загрозу для безпеки країни

  • Тимчасово евакуювати громадян із зон, які становлять небезпеку

  • Встановлювати спеціальний режим роботи для підприємств та держустанов

  • Забороняти збори та маніфестації та інше. 

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду засудила агресію РФ проти України. Вона також нагадала, що РФ намагається повалити конституційний лад в її країні. 

До цього Санду повідомляла, що українська сторона передала Кишиневу документи з детальним описом планів РФ щодо дестабілізації Молдови. Їх згодом підтвердили молдавські безпекові структури.

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