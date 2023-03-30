Президент Франції анонсував національний план економії води

Через посуху

Заходи запроваджують через посуху: минулого літа в країні була надзвичайна спека, рекордна низька кількість дощу та снігу випала і цієї зими.

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План передбачає повторне використання 10% усієї води у Франції, пише France24. Заходи з економії реалізують до 2030 року.

«Ми хочемо повторно використати 300 мільйонів кубометрів, або... 3 500 пляшок води на одного француза на рік», — сказав президент Франції Еммануель Макрон.

У Франції триває посуха. Минуле літо було найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень. Зимою 32 дні не було опадів — це також рекорд. Рівень грунтових вод у країні на перше березня був на 80 відсотків нижчим, ніж середній.

Про запровадження плану президент Франції заявив під час візиту на найбільше у Європі прісноводне водосховище у альпійському містечку Савін-ле-Лак. Ще до приїзду Еммануеля Макрона там зібрались протестувальники: через агресивні дії поліцейські заарештували двоє людей.

«Нам є про що турбуватися, якщо ти збираєшся керувати водою так само, як ви це робили з пенсіями», — таким був напис на плакаті одного з протестувальників.

Французи досі протестують проти підвищення пенсійного віку від 62 до 64 років: у багатьох містах тривають заворушення.

Акції також переросли в мітинги, пов'язані з нестачею води. Зокрема, 25 березня у селі Сент-Солін активісти намагалися зупинити будівництво басейнів для зрошення сільськогосподарських культур. Двоє людей тяжко постраждали.

16 березня уряд Франції ухвалив пенсійну реформу без згоди парламенту. Це викликало нову хвилю обурення.

Навіть якщо у Франції піднімуть пенсійний вік до 64 років, він залишиться одним із найнижчих у Європі. Для порівняння — пенсійний вік в Італії та Німеччині становить 67 років, у Великій Британії — 66, в Іспанії — 65.