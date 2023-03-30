Росіяни бояться підтягувати нову техніку на Кінбурнську косу — ОК «Південь»

Бої на півдні

ЗСУ тримають вогневий контроль над цією територією.

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Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Росіяни зараз переформатовують свої підрозділи ближче до материкової частини України і намагаються там відновити особовий склад, який згодиться виїжджати на ті позиції, з яких більше ніхто не повертається», — зазначила Гуменюк.

Вона зазначила, що Збройні сили поки що не повернулися безпосередньо на Кінбурнську косу, але тримають ситуацію під своїм контролем.

Через падіння активності росіян зменшилася і кількість обстрілів в цьому районі: на косі три дні триває тиша.

Раніше контроль над косою дозволяв росіянам постійно обстрілювати портопункт в Очакові. А саме там на рейді відбувалось довантаження суден із зерном. Також обстрілами вбивали жителів міста.

28 березна Наталія Гуменюк повідомляла про зниження активності російських окупаційних військ на півдні. Це відбувається через зачистку українськими військовими 20-30-кілометрової смуги на лівому березі Дніпра, зазначала вона.