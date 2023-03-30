РФ планує мобілізувати 400 000 людей під виглядом «добровольців» – британська розвідка

мобілізація як «волонтерська кампанія»

У Кремлі презентують цю кампанію як добровільне залучення професійних військових, а не як чергову обов'язкову мобілізацію.

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Про це йдеться в звіті Міноборони Великої Британії.

Існує висока ймовірність того, що влада на місцях намагатиметься досягти поставлених цілей щодо кількості солдат, змушуючи чоловіків вступати до армії.

У розвідці припускають, що Росія обрала таку «волонтерському кампанію» заради того, аби уникнути інакомислення всередині країні.

«Для відновлення бойової потужності РФ в Україні буде потрібен не тільки особовий склад; Росії необхідно більше боєприпасів і військового обладнання, ніж вона має зараз», – зауважили британські аналітики.

Нещодавно російська редакція Радіо Свобода повідомляла, що армію РФ планують поповнити на 400 тис. новобранців. Міноборони РФ розіслало в регіони документи, де зазначена кількість людей, з якими мають бути підписані контракти.

Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков знову заперечив плани влади РФ щодо проведення другої хвилі мобілізації. «У Кремлі немає таких обговорень», — заявив він.