Священники УПЦ МП відмовляються їхати з Києво-Печерської лаври і проводять літургії

Виселення з Лаври

Парафіяни у свою чергу кричали і переслідували голову комісії мінкульту, який прибув, щоб почати оцінку стану будівель для передачі їх державі.

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Священники УПЦ МП мали виїхати з території Лаври вчора — це був останній день дії договору оренди з заповідником. Та у церкві заявили, що не виселяться до рішення суду, оскільки священники наразі подали позов, де заперечують розірвання угоди.

Вранці натовп прихожан увірвався до Хрестовоздвиженського храму. Митрополит Онуфрій провів там богослужіння.

В одну з церков комісія зайти не змогла: будівля була зачинена. Представниця комісії заявила, що якщо їм надалі перешкоджатимуть, вони звертатимуться до правоохоронців.

«Ми прийшли з комісією і мали зайти до 111 корпусу і розпочати перевірку. Так як люди моляться, співають, поки що з невідомих причин, які зараз будемо встановлювати, корпус закритий, тобто церква закрита. Тому ми зараз зафіксуємо всі ці речі і будемо продовжувати нашу діяльність», — цитує «Суспільне» представницю комісії, директорку департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яну Томин.

Парафіяни УПЦ МП заблокували вхід до церкви © Суспільне

За її словами, до складу комісії увійшли 15 людей, зокрема, троє — з монастиря УПЦ МП Лаври. І про перевірку представники церкви були попереджені. Тому комісія планує звертатися до правоохоронних органів через перешкоджання роботі.

«Ми будемо з'ясовувати, чому не було відкрите приміщення... Дозвольте, ми все це зробимо, відповідно до вимог закону і в межах наших повноважень», — розповіла представниця Мінкульту. Вона додала, що загалом комісія на території Лаври працюватиме три місяці.

З території заповідника намагалися вивезти ікону. Машину зупинила поліція. Правоохоронці постійно чергують біля церков.

Тим часом ПЦУ призначила нового намісника Києво-Печерської лаври. Предстоятель церкви митрополит Епіфаній доручив виконувати обов’язки намісника архімандриту Авраамію (Лотишу) .

Раніше заступник директора з наукової роботи заповідника «Києво-Печерська лавра» Костянтин Крайній повідомив, що на території Лаври з 30 березня працюватиме комісія Мінкульту. Вона проводитиме передачу державі 79 об'єктів, які були передані монастирю в безоплатне користування у 2013 році. Їх мають перевірити і скласти акти прийому-передачі.