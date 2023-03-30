Суд відмовив УПЦ (МП) у забезпеченні позову до Нацзаповідника «Києво-Печерська лавра»

ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

Йдеться про прохання представників Української православної церкви (Московського патріархату) не виселяти їх з території Києво-Печерської лаври.

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Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, 29 березня представники Української православної церкви Московського патріархату мали залишити територію Києво-Печерської лаври — раніше заповідник розірвав договір оренди. Втім священники відмовились це робити.

За кілька днів до виселення Чоловічий монастир УПЦ (МП) подав судовий позов у Господарський суд міста Києва проти Нацзаповідника «Києво-Печерська лавра», який стосується визнання недійсним одностороннього розірвання договору. А 28 березня на сайті держпорталу «Судова влада України» з'явилось повідомлення про призначення першого засіданні у справі на 11 вересня 2023 року.

За словами адвоката Дениса Ципіна, це, по суті, унеможливлювало виселення представників церкви з Лаври проти їхньої волі, поки суд не ухвалить рішення в цій справі: «Рішення суду буде про два питання: чи законно знаходиться там ченці після 29 березня і чи потрібно їх виселяти чи ні. І все. Оце буде рішення суду. Але ж воно може бути і через три роки».

Між тим, в ухвалі Господарського суду зазначається, що «разом з позовною заявою позивачем було подано заяву про забезпечення позову у якій він просить суд вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони державній установі Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» вчиняти будь-які дії, спрямовані на здійснення перешкод Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі/Чоловічий монастир/Української Православної Церкви у користуванні майном, визначеного Актом приймання-передачі №1 від 19 липня 2023 року відповідно до Договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю».

Саме у цьому проханні суддя Чоловічому монастирю УПЦ (МП) відмовив.

Водночас, згідно з іншою ухвалою Господарського суду, провадження по справі за позовом представників церкви до Нацзаповідника вже відкрите.