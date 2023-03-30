Жеваго не екстрадують в Україну: рішення суду
Опубліковано:
На думку українського бізнесмена, постанова французького суду підтверджує, що підстави для екстрадиції відсутні, та доводить, що звинувачення були необрунтованими.
Про відмову в екстрадиції повідомляють Reuters та українські ЗМІ.
«Суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи з урахуванням усіх доказів та аргументів, наданих стороною захисту», — цитують медіа заяву адвокатів бізнесмена.
Жеваго вважає, що його переслідування має політичні мотиви.
«Сподіваюся, що ДБР і Генпрокуратура нарешті вислухають мої аргументи і дотримуватимуться закону при подальшому розгляді цієї справи», – цитують у повідомленні слова бізнесмена.
У заяві йдеться , що впродовж останніх чотирьох років бізнесмен неодноразово пропонував ДБР та Офісу генпрокурора надати свідчення. Жеваго хоче довести справу або до закриття, або до розгляду в суді якнайшвидше. Але державні органи не виявляють до цього інтересу, пишуть адвокати.
Українські правоохоронні органи наразі не коментували рішення французького суду.
Бізнесмена та екснардепа Жеваго затримали у грудні у Франції на запит України, де його підозрюють у розтраті 113 млн доларів і вимагають екстрадиції. Сам мільярдер на суді назвав себе жертвою політичної справи. 6 січня Жеваго звільнили під заставу.