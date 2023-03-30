Сі Цзіньпін заявив, що готує Китай до війни: Росія може бути союзником

Нова війна в Азії?

Лідер КНР торкнувся теми готовності до війни у чотирьох виступах на щорічних зборах китайського парламенту. При цьому в одному випадку він закликав генералів «не боятися битви».

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Про це пише Foreign Affairs.

Уряд Сі також оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету КНР. Ще Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах поблизу Тайваню і створення офісів «Національної оборонної мобілізації» по всій країні. І хоч відкрито китайський лідер про війну не говорить, є підстави вважати, що КНР готується бойових дій, пише ЗМІ.

У грудні влада КНР оприлюднила новий закон, який дозволить армії Китаю легше активувати свої резервні сили та поповнювати бойові підрозділи у разі війни. Це свідчить про те, що Сі Цзіньпін, можливо, виніс уроки із невдач президента РФ Путіна в Україні, йдеться у публікації.

Також китайський уряд ухвалив закон, який можуть використати для переслідування осіб, що виступають проти поглинання Тайваню. Армія може застосувати його, і щоб заявити про свою юрисдикцію над потенційно окупованою територією. Наразі у Китаї обговорюють план створення чорного списку активістів і політичних лідерів Тайваню, які виступають за незалежність.

Тим часом речник Міністерства оборони КНР Тан Кефей анонсував «зміцнення стратегічних комунікацій і координації» з російською армією. Його слова наводить агентство Reuters.

Він підкреслив, що дві країни будуть разом працювати над реалізацією ініціатив в області глобальної безпеки і «спільно захищати міжнародну справедливість і законність».

Зокрема, Тан пообіцяв спільні військові навчання двох країн і спільне патрулювання морських акваторій і повітряного простору.

Наприкінці лютого ЗМІ писали, що Сполучені Штати Америки вчетверо збільшать присутність своїх військових на Тайвані, аби посилити програму навчання військових острова на тлі зростання загрози з боку Китаю.