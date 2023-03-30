Путін може відвідати Туреччину наприкінці квітня

візит путіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і його російський колега Володимир Путін

Причина візиту – відкриття атомної електростанції «Аккую», яку побудував «Росатом».

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Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час інтерв’ю турецьким телеканалам ATV та A Haber.

Запуск першої з чотирьох запланованих АЕС відбудеться 27 квітня. Окрім приїзду, ще розглядають інший варіант – Путін приєднаться онлайн.

Зазначимо, Анкара не затверджувала Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на затримання президента РФ. Тому під час візиту до Туреччини, Путіну не загрожує арешт.

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