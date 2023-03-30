фінансова підтримка від союзників

Україна отримала від США грантові кошти в розмірі 1,25 млрд доларів

Прапори США та України © KEVIN LAMARQUE / Reuters

Автор тексту: Олександра Стара

Їх спрямують на забезпечення часткового відшкодування видатків Держбюджету, зокрема на пенсійні виплати, підтримку окремих програм допомоги для переселенців, забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників закладів вищої освіти.