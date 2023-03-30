Україна отримала від США грантові кошти в розмірі 1,25 млрд доларів
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Їх спрямують на забезпечення часткового відшкодування видатків Держбюджету, зокрема на пенсійні виплати, підтримку окремих програм допомоги для переселенців, забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників закладів вищої освіти.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Кошти надійшли через Цільовий фонд Світового банку в рамках четвертого додаткового фінансування для Проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE).
Загалом, від початку повномасштабного вторгнення РФ, Вашингтон надав Києву вже 15,5 млрд доларів у формі грантів.
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