Україна отримає 12 дизель-поїздів від Норвегії

підтримка союзників

Чотири з них надійдуть до літа, а решта вісім – впродовж року.

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Про це заявив міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нюгорд, пише Nettavisen.

Потяги, які планують передати, не нові – їм по 40 років. Двовагонні поїзди Norske Tog Class 92 (type 92) виготовлені німецькою вагонобудівною компанією Duewag. Проте запит саме на такий вид транспорту надійшов від Києва, підкреслив глава норвезького відомства.

За його словами, Осло хоче зробити свій внесок в українську інфраструктуру, а «потяги – ще одне підтвердження цьому».

«Транспорт має вирішальне значення для того, щоб все працювало. Вони (українці - ред.) перебувають у воєнній ситуації, і потрібно перевозити багато матеріалів, продуктів харчування та цивільної допомоги», – зауважив Нюгорд.

Підготовка до відправки та транспортування обійдуться Норвегії в 10-12 мільйонів норвезьких крон (приблизно 1 млн євро).

Нещодавно Осло відправив в Україну вісім «Леопардів-2». Ці танки вже в Україні, а особовий склад проходить підготовку в Польщі під егідою Євросоюзу.

Нагадаємо, 16 лютого парламент Норвегії погодив програму підтримки для України майже на 7 млрд євро. Крім того, ця країна спільно з США передає Україні два комплекти NASAMS.