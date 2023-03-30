Уряд Японії виділив $470 млн на допомогу Україні
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Кошти спрямують на розмінування та розчищення завалів, а також на відновлення енергетичної інфраструктури та сільського господарства країни.
Про це повідомляє пресслужба японського Міністерства закордонних справ.
400 мільйонів доларів буде найближчим часом фіналізовано укладенням відповідної грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), а 70 мільйонів доларів грантової підтримки передадуть через механізм Програми розвитку ООН.
В японському відомстві запевнили в подальшій підтримці Києва у співпраці з міжнародним товариством, включаючи членів G7.
«Тільки з початку цього року Україна та Японія домовились про виділення на потреби відновлення України понад 650 мільйонів доларів. Завдяки цим коштам ми отримуємо можливість оперативно відновлювати критичну інфраструктуру, покращувати економічну ситуацію в громадах та створювати умови для повернення українців додому», — заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
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Минулого місяця Токіо оголосило про нову допомогу Україні на 5,5 млрд доларів.
На початку лютого уряд Японії виділив $170 мільйонів на реалізацію проєктів екстреного відновлення України, зокрема на відбудову критичної інфраструктури.