У Польщі сьогодні почнеться зустріч глав МЗС Бухарестської дев'ятки

Важлива нарада

На дводенному заході обговорять підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі, зміцнення східного флангу Альянсу та ситуацію в Україні.

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Зустріч розпочнеться ввечері у польському Лодзі, пише Gazetaprawna. У саміті візьмуть участь представники Болгарії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини. На зустрічі піднімуть питання європейської безпеки, російської агресії проти України та підтримки Києва НАТО.

Дводенні консультації розпочнуться з офіційного вітання учасників міністрами закордонних справ Польщі Збігневом Рау та Румунії Богданом Ауреску. Завтра вранці проведуть пленарне засідання, а підсумки саміту підіб'ють вдень.

Прес-секретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що міністр Рау як господар зустрічі проведе консультації щодо східного флангу НАТО та російської агресії проти України.

«Ми плануємо ухвалити робочі домовленості за рекомендаціями до саміту у Вільнюсі. Переговори стосуватимуться зміцнення східного флангу НАТО та постачання сюди зброї, а також підтримки України та великої кількості поточних справ», — сказав прес-секретар МЗС.

Попередня зустріч представників Бухарестської дев'ятки відбулася наприкінці лютого у Варшаві. У переговорах взяли участь не лише глави держав та урядів країн східного флангу НАТО, а й президент США Джо Байден та генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

У спільній заяві за підсумками саміту наголосили, що присутність президента США та генерального секретаря НАТО «є свідченням міцності трансатлантичних зв'язків і підкреслює непохитну відданість НАТО захисту кожного дюйма території Альянсу». Лідери також заявили, що Росія є «найсерйознішою і найбезпосереднішою загрозою безпеці союзників».

Бухарестську дев'ятку було створено під час саміту у 2015 році в Бухаресті. Одним із чинників для утровення ініціативи стала окупація РФ Кримського півострова та підтримка сепаратистів на Донбасі. До складу Бухарестської дев'ятки увійшли такі країни, як Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словачина, Чехія та Угорщина. Метою об'єднання є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу НАТО та обговорення ключових питань політики безпеки.