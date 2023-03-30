У Швейцарії чотирьох банкірів визнали винними в допомозі другу Путіна

гаманець путіна

У період між 2014 і 2016 роками вони допомогли Сергію Ролдугіну, хрещеному батьку старшої дочки президента РФ, покласти мільйони франків на рахунки в швейцарських банках без достатніх перевірок. Їх засудили за недбалість у проведенні фінансових операцій.

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Про це повідомляє Reuters.

За словами державного прокурора Яна Хоффманна, йдеться близько про 30 мільйонів швейцарських франків (31,84 млн доларів). Малоправдоподібно, що віолончеліст Ролдугін міг бути справжнім власником таких активів, адже він не має жодної бізнесменської діяльності.

Музиканта, який фігурує у списку санкційних росіян Швейцарії, уряд країни називає «гаманцем Путіна».

Такі люди, як Ролдугін, використовуються як «соломини», тобто як спосіб приховати справжніх власників грошей, йдеться в справі.

У минулому Путін описував Ролдугіна як друга, блискучого музиканта та благодійника, який чесно заробив на міноритарному пакеті акцій російської компанії, зазначає Reuters.

У прокуратурі вважають, що банкіри не зробили достатньо для встановлення особи справжнього власника коштів. Зокрема, вони підписали декларації про те, що Ролдугін не є «політично значущою особою»– формальне визначення, яке викликало б додаткову перевірку.

Банкіри планують оскаржувати рішення окружного суду Цюріха.