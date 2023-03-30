Чеська ініціатива відправила Україні 15 мобільних систем протиповітряної оборони

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Йдеться про чеські системи ППО MR-2 «Віктор» (англ.Viktor), які профінансували спільнокоштом.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє ініціатива «Подарунок для Путіна» (чеськ. Dárek pro Putina) повідомила у Twitter.

«Чеська ініціатива Dárek pro Putina відправляє 15 комплексів протидії безпілотникам MR-2 Viktor від Excalibur Army (чеської збройової компанії — ред.) в Україну. На зброю громадськість пожертвувала 3,75 мільйона євро на громадському зборі», — йдеться в повідомленні кампанії у Twitter.

Чеська система протиповітряної оборони MR-2 «Віктор» © Dárek pro Putina

Мобільний комплекс «Віктор» — це модернізована версія чеської зенітної установки зі спареними кулеметами KPVT, які використовують боєприпаси калібру 14,5x114 мм для знищення повітряних або наземних цілей.

Цей комплекс має міцну конструкцію та високу точність стрільби, ефективна дальність якої становить понад два кілометри. Кулемети оснащені денним та нічним зенітним прицілом, їх також можна використовувати для стрільби прямою наводкою по наземних цілях.

Чеська система протиповітряної оборони MR-2 «Віктор» © Dárek pro Putina

Носій ППО — модифікований позашляховик Toyota. Він має посилену підвіску та спеціальний адаптер на кузові, який дозволяє вести вогонь безпосередньо з автівки.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що Нідерланди заплатять за сотню модифікованих всюдиходів Toyota, оснащених парою скорострільних кулеметів, які Чехія вироблятиме для України.