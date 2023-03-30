ЄС компенсує Польщі збитки, спричинені імпортом українського зерна

Допомога аграріям

Пакет допомоги фермерам схвалили всі країни-члени Євросоюзу.

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Євросоюз виділить польським фермерам 30 млн євро. Стільки ж спрямують з державного бюджету. Всього фермери отримають 280 мільйонів злотих, заявив прем'єр країни Матеуш Моравецький.

Про підтримку аграріїв оголосила тиждень тому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Перед цим Польща звернулася із проханням про виділення коштів.

«Про те, як не зашкодити місцевим ринкам і працьовитим фермерам, я говорив з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, комісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном, главами урядів країн ЄС, і разом із п'ятьма іншими прем'єр-міністрами ми надіслали лист із цього питання з вимогою негайних дій», — додав Моравецький.

Водночас комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що підтримав би обмеження торгівлі з Україною, якби Польща запропонувала таке рішення.

«Якщо польський уряд вимагатиме обмежити торгівлю з Україною, я підтримаю цю пропозицію», — сказав він ЗМІ в Брюсселі, повідомляє Reuters.

Раніше кілька країн ЄС висловили занепокоєння, що через скасування мита для Києва ринок Європи наповнило дешеве українське зерно, а країни Євросоюзу не можуть його експортувати. Вчора почалися протести проти безмитного ввезення у Болгарії. Фермери перекрили кілька КПП. До речі, вони теж отримають допомогу від ЄС — 17 мільйонів гривень. Ще 10 мільйонів спрямували аграріям Румунії.