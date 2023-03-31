Атака РФ на Харків, Запоріжжя та Краматорськ: є руйнування
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У ніч проти 31 березня росіяни запустили по території України дев’ять ракет та десять «Шахедів».
За інформацією Генштабу, дев’ять дронів збила українська ППО.
Харків
Оновлення станом на 8:40: П’ятеро людей зазнали поранень унаслідок ракетної атаки РФ по Харківській області.
У Харкові пошкоджені об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі, повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.
Усього по місту було випущено 9 ракет, попередньо ЗРК С-300.
Також росіяни атакували «Шахедами» об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі.
Запоріжжя
Оновлення станом на 10:29: Керівник ОП Андрій Єрмак опублікував відео наслідків нічної атаки РФ по місту.
Росіяни обстріляли Розумівку та Нижню Хортицю. Є влучання в житлові приватні будинки.
Російські війська здійснили серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ.
Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.
Через атаку виникла пожежа у приватному будинку, вибухова хвиля пошкодила сусідні домівки. Минулось без жертв.
Краматорськ
Уночі місцеві пабліки повідомляли про серію потужних вибухів у місті на Донеччині. Журналіст Андрій Цаплієнко написав у своєму телеграм-каналі, що росіяни, ймовірно, завдали подвійного удару ракетами. Так, як і минулого разу, це могли бути С-300, зазначив Цаплієнко.
Наразі офіційних підтверджень ще немає.