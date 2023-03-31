Атака РФ на Харків, Запоріжжя та Краматорськ: є руйнування

росія атакує мирне населення

У ніч проти 31 березня росіяни запустили по території України дев’ять ракет та десять «Шахедів».

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За інформацією Генштабу, дев’ять дронів збила українська ППО.

Харків

Оновлення станом на 8:40: П’ятеро людей зазнали поранень унаслідок ракетної атаки РФ по Харківській області.

У Харкові пошкоджені об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі, повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

Усього по місту було випущено 9 ракет, попередньо ЗРК С-300.

Також росіяни атакували «Шахедами» об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі.

Запоріжжя

Оновлення станом на 10:29: Керівник ОП Андрій Єрмак опублікував відео наслідків нічної атаки РФ по місту.

Росіяни обстріляли Розумівку та Нижню Хортицю. Є влучання в житлові приватні будинки.

Російські війська здійснили серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

Через атаку виникла пожежа у приватному будинку, вибухова хвиля пошкодила сусідні домівки. Минулось без жертв.

Краматорськ

Уночі місцеві пабліки повідомляли про серію потужних вибухів у місті на Донеччині. Журналіст Андрій Цаплієнко написав у своєму телеграм-каналі, що росіяни, ймовірно, завдали подвійного удару ракетами. Так, як і минулого разу, це могли бути С-300, зазначив Цаплієнко.

Наразі офіційних підтверджень ще немає.